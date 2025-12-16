Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (16/12) αγώνα των Πειραιωτών απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή σκηνή, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague που ξεκινάει απόψε (16/12).

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός περιμένει τη Βαλένθια, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα και την εντός έδρας επικράτηση επί της Παρί (21/11, 98-86), θέλοντας να φτάσει τις 9 νίκες στο θεσμό.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από το Novasports Prime.