Μετά το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ζάλγκιρις, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για το εντός έδρας ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Η μέρα και η ώρα της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague

Το τριφύλλι έκλεισε έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025 με 3/3, ενώ έχει μπροστά του τη σημαντικότερη δοκιμασία της σεζόν.