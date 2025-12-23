Παναθηναϊκός: Πότε είναι το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» - Η μέρα και η ώρα
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague
Το τριφύλλι έκλεισε έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025 με 3/3, ενώ έχει μπροστά του τη σημαντικότερη δοκιμασία της σεζόν.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κώστας Σλούκας δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.
Τώρα η ομάδα του Εργκίν Άταμαν στρέφει το ενδιαφέρον της στο ντέρμπι «αιωνίων» για τη 19η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης όπου θα υποδέχθεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens μία μέρα μετά την Πρωτοχρονιά, στις 2 Ιανουαρίου του 2026 στις 21:15.
