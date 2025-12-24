Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε μέσω Instagram story την παρουσία του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει γερά το γκάζι σε αυτό το σημείο της σεζόν, καθώς διανύει το πιο πειστικό του διάστημα στη φετινή EuroLeague. Οι «πράσινοι» έχουν χτίσει ένα σερί σημαντικών νικών, μετά τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ επισφράγισαν την ανοδική τους πορεία με το σπουδαίο «διπλό» επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Το πρόγραμμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επιφυλάσσει στη συνέχεια το απόλυτο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Telekom Center τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, στις 2 Ιανουαρίου 2026 στις 21:15 με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο πιο απαιτητικό ματς.