Γιαννακόπουλος: Προανήγγειλε την παρουσία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει γερά το γκάζι σε αυτό το σημείο της σεζόν, καθώς διανύει το πιο πειστικό του διάστημα στη φετινή EuroLeague. Οι «πράσινοι» έχουν χτίσει ένα σερί σημαντικών νικών, μετά τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ επισφράγισαν την ανοδική τους πορεία με το σπουδαίο «διπλό» επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.
Το πρόγραμμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επιφυλάσσει στη συνέχεια το απόλυτο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Telekom Center τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό, στις 2 Ιανουαρίου 2026 στις 21:15 με στόχο να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στο πιο απαιτητικό ματς.
Όπως όλα δείχνουν στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής θα δώσει το «παρών» και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής του σε Instagram story, προανήγγειλε την παρουσία του στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσει το σημαντικό παιχνίδι.
