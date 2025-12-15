EuroLeague: Κεκλεισμένων των θυρών το Dubai Basketball-Μακάμπι
Η Dubai Basketball υποδέχεται τη Μακάμπι (16/12, 18:00), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, ψάχνοντας την τρίτη νίκη στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της, ώστε να κρατήσει επαφή με την πρώτη οκτάδα της κατάταξης.
Η ομάδα από τα Εμιράτα ενημέρωσε πως η αναμέτρηση με την «ομάδα του λαού» στην Coca Cola Arena θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Η Dubai Basketball συνεχίζει από την 12η θέση με ρεκόρ 7-8, ενώ σε ό,τι αφορά τη Μακάμπι, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στη 16η θέση με απολογισμό πέντε νίκες και 10 ήττες.
Ready for the next challenge🏀— Dubai Basketball (@dubaibasket) December 15, 2025
🏀 @EuroLeague - Round 16
🆚 @MaccabiTLVBC
📍 Coca-Cola Arena, Dubai
📅 December 16th
⏰ 8:00 PM UAE Time
🚪 Game will be played behind closed doors
📺 EuroLeague TV pic.twitter.com/bs2eXqSt2t
