Κεκλεισμένων των θυρών το Dubai Basketball-Μακάμπι

Η Dubai Basketball ενημέρωσε πως η προσεχής αναμέτρηση με τη Μακάμπι στην Coca Cola Arena (16/12) θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου.

Η Dubai Basketball υποδέχεται τη Μακάμπι (16/12, 18:00), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, ψάχνοντας την τρίτη νίκη στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της, ώστε να κρατήσει επαφή με την πρώτη οκτάδα της κατάταξης.

Η ομάδα από τα Εμιράτα ενημέρωσε πως η αναμέτρηση με την «ομάδα του λαού» στην Coca Cola Arena θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η Dubai Basketball συνεχίζει από την 12η θέση με ρεκόρ 7-8, ενώ σε ό,τι αφορά τη Μακάμπι, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στη 16η θέση με απολογισμό πέντε νίκες και 10 ήττες.