EuroLeague: Κεκλεισμένων των θυρών το Dubai Basketball-Μακάμπι

EuroLeague: Κεκλεισμένων των θυρών το Dubai Basketball-Μακάμπι

Γιάννης Σταυρουλάκης
Κεκλεισμένων των θυρών το Dubai Basketball-Μακάμπι
Η Dubai Basketball ενημέρωσε πως η προσεχής αναμέτρηση με τη Μακάμπι στην Coca Cola Arena (16/12) θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου.

Η Dubai Basketball υποδέχεται τη Μακάμπι (16/12, 18:00), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague, ψάχνοντας την τρίτη νίκη στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της, ώστε να κρατήσει επαφή με την πρώτη οκτάδα της κατάταξης.

Η ομάδα από τα Εμιράτα ενημέρωσε πως η αναμέτρηση με την «ομάδα του λαού» στην Coca Cola Arena θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η Dubai Basketball συνεχίζει από την 12η θέση με ρεκόρ 7-8, ενώ σε ό,τι αφορά τη Μακάμπι, οι Ισραηλινοί βρίσκονται στη 16η θέση με απολογισμό πέντε νίκες και 10 ήττες.

@Photo credits: Dubai Basketball Club
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     