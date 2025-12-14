Μόντε Μόρις: Στο ΣΕΦ για προπόνηση ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός βρήκε τον εκλεκτό για την περιφέρειά του, με τον Μόντε Μόρις να φτάνει στην Ελλάδα και να μετρά αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα.
Μάλιστα δείχνει πως βιάζεται να πιάσει δουλειά, με τον Αμερικανό να πηγαίνει στο ΣΕΦ για την πρώτη του προπόνηση.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αποκαλύψει πως ο Μόντε Μόρις ήθελε να κάνει από σήμερα κιόλας τα πρώτα του σουτ στο ΣΕΦ, κάτι που εν τέλει έγινε πραγματικότητα.
Μάλιστα ο Μόντε Μόρις έκανε και ένα σχετικό instastory από την πρώτη του προπόνηση στο ΣΕΦ, δείχνοντας με τον δικό του τρόπο το πόσο ανυπομωνεί να παίξει μπροστά στον κόσμο της νέας του ομάδας.
Το σχετικό βίντεο του Μόντε Μόρις:
🔴🙌 Ο Μόρις πάτησε ΣΕΦ και ξεκίνησε τις προπονήσεις!#olympiacosbc pic.twitter.com/SPx33gAZwd— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 14, 2025
