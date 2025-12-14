Μόρις: «Ο Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, ενθουσιασμένος για το νέο ταξίδι»

O Mόντε Μόρις έφτασε στην Ελλάδα και έδειξε την χαρά του που θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μόντε Μόρις πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί της Κυριακής (9:10) και πλέον ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες. Πλέον θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ξεκινήσει δουλειά με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αρχικά τόνισε: «Είμαι καλά που είμαι εδώ. Είναι ένα μέρος που θέλω να είμαι. Λαμβάνω ήδη την αγάπη του κόσμου. Και εγώ με τη σειρά μου είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να έχω το ρόλο που είχα στους Νάγκετς, να είμαι floor general. Να είμαι επιθετικός και να κάνω τους άλλους καλύτερους. Η δουλειά μου είναι να τα δώσω όλα και στην επίθεση και στην άμυνα και να δώσω νίκες. Να το διασκεδάσω».

«Έχω στο μυαλό μου να παίξω εδώ, στον Ολυμπιακό, όχι στο ΝΒΑ. Θέλω να δείξω την καλύτερη πτυχή του εαυτού μου. Συζήτησα τον ρόλο με τον προπονητή και θα κερδίσω τη θέση στην ομάδα. Γνωρίζω ότι θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής, να μάθω τους συμπαίκτες μου. Αυτό που μπορώ να κοντρολάρω κάθε βραδιά είναι η φωνή μου, τα ηγετικά μου χαρακτηριστικά και η ενέργειά μου. Όσο προσαρμόζομαι, θα είμαι όλο και καλύτερος.

«Έχω παίξει και ξέρω τον Ναν, τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ, έχω παίξει μαζί τους στο κολέγιο, Σρέντερ. Μου είπαν ότι θα λατρέψω την ατμόσφαιρα. Λατρεύω να παίζω σε γεμάτα γήπεδα, να παίρνω την ενέργειά . Είμαι έτοιμος. Ενθουσιασμένος για το νέο ταξίδι», πρόσθεσε.