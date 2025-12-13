Βαθμολογία GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
13/12
Ηρακλής – Άρης 80-82
Μύκονος – Καρδίτσα 75-65
Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 95-101
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 101-63
14/12
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00
*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 9-0*
Παναθηναϊκός 8-1
ΠΑΟΚ 6-2*
Περιστέρι 5-3*
ΑΕΚ 5-4
Ηρακλής 4-5
Προμηθέας 4-5
Άρης 4-5
Μύκονος 4-5
Καρδίτσα 3-6
Μαρούσι 2-6*
Κολοσσός Ρόδου 2-7
Πανιώνιος 1-9
*παίζουν την Κυριακή 14/12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.