Η Βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΚ, στο ντέρμπι της Αθήνας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

13/12

Ηρακλής – Άρης 80-82

Μύκονος – Καρδίτσα 75-65

Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 95-101

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR 101-63

14/12

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00

*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 9-0*

Παναθηναϊκός 8-1

ΠΑΟΚ 6-2*

Περιστέρι 5-3*

ΑΕΚ 5-4

Ηρακλής 4-5

Προμηθέας 4-5

Άρης 4-5

Μύκονος 4-5

Καρδίτσα 3-6

Μαρούσι 2-6*

Κολοσσός Ρόδου 2-7

Πανιώνιος 1-9

*παίζουν την Κυριακή 14/12