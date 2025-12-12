Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (12/12) εκτός έδρας αναμέτρησης των Πειραιωτών στη Βαρκελώνη.

Μετά από 3 εβδομάδες, ελέω του παραθύρου των Εθνικών ομάδων αλλά και της αναβολής απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή δράση.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στη Βαρκελώνη, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague, με μοναδικό στόχο τη νίκη, η οποία αν έρθει θα αποτελέσει την 9η στο θεσμό.

Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 21:30 και η μετάδοση μέσω του Novasports Prime.