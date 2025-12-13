Μοιράστηκε το βραβείο του MVP όσον αφορά τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής, με τους Κλάιμπερν και Γουόκερ να συγκεντρώνουν το υψηλότερο PIR με 33 μονάδες έκαστος.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο «δήμιος» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και με την απόδοσή του πήρε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στην 15η αγωνιστική της Euroleague μαζί με τον Λόνι Γουόκερ για τα κατορθώματά του στη νίκη της Μακάμπι επί της Βιλερμπάν.

Συγκεκριμένα ο Γουίλ Κλάιμπερν τελείωσε το ματς έχοντας 28 πόντους με 3/5 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και μία τάπα και ένα λάθος σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Από τη πλευρά του ο Λόνι Γουόκερ μέτρησε στο ματς κόντρα τη γαλλική ομάδα άλλους 29 πόντους με 10/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ 1 ασίστ και 1 λάθος σε 30 λεπτά.