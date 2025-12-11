Βεζένκοβ για Μόρις: «Αποτελεί επιλογή του προπονητή μας, θα τον βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσει»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη σχολιάζοντας την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague την Παρασκευή 12/12 και ώρα 21:30.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε στα μέσα κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Βαρκελώνη και πέρα από το δύσκολο παιχνίδι σχολίασε και την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά

Για το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα: «Φέτος είναι πιο διαφορετική ομάδα από αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Έχει έμπειρα παιδιά και με τον Πασκουάλ όλη η δυναμική έχει αλλάξει. Θα θέλουν το παιχνίδι στην έδρα τους κι έρχονται από εμφατική νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι απαιτητικό παιχνίδι, που πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά».

Για τη συχνότητα των παιχνιδιών: «Υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος. Όταν έχουμε πολλά παιχνίδια λέμε δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση, όταν έχουμε χρόνο δεν έχουμε ρυθμό. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε καλά, είμαστε φρέσκοι, έχουμε δουλέψει πολύ. Σίγουρα η απουσία του Τάισον είναι κάτι που δεν μας αρέσει και θα προτιμούσαμε να είμαστε όλοι υγιείς. Αλλά όσοι ταξιδεύουμε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα ώστε να πάρουμε μια δύσκολη νίκη».

Για το αδύναμο σημείο της Μπαρτσελόνα: «Νομίζω, εκ φιλοσοφίας, ότι κοιτάμε πιο πολύ τον εαυτό μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε καλά, το πώς θα επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό, το πώς σκληροί θα είμαστε και το πώς θα κινηθούμε, πώς θα κινήσουμε την μπάλα, το τι κάναμε λάθος, ειδικά με τον Ερυθρό Αστέρα που το έχουμε δει πολλές φορές. Οπότε, νομίζω είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».

Για τον Μόρις: «Κάθε προσθήκη θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Τον διάλεξε ο προπονητής μας, μαζί με τον σύλλογο.Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τόσο καθαρά εικόνα. Θυμόμαστε ότι ήταν πριν πέντε-έξι χρόνια όταν ήταν στον Ντένβερ. Θα τον βοηθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι και αυτός θα μας βοηθήσει».

Για το αν το κίνητρο είναι μεγαλύτερο με τις απουσίες: «Εννοείται, αλλά γι' αυτό έχουμε ένα βαθύ ρόσερ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τον αρχηγότης ομάδας σε αυτή τη θέση. Που όποτε χρειάστηκε και όποτε παίζει και πολύ είναι πάντα εκεί για εμάς, πάντα εδώ για την ομάδα.Οπότε σίγουρα νιώθουμε μεγάλη σιγουριά με αυτόν στο παρκέ. Αλλά όπως είπα είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένα και καλύπτουμε κάθε φορά κάποιον που λείπει»