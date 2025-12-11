Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε με τον δικό του τρόπο για το αν ο Ολυμπιακός κινείται στην αγορά για την απόκτηση σέντερ μετά τη συμφωνία με τον Μόντε Μόρις.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague την Παρασκευή 12/12 και ώρα 21:30.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την πιθανή ενίσχυση στη θέση των σέντερ.

Συγκεκριμένα, του τέθηκε η ερώτηση αν ο Ολυμπιακός κινείται για ψηλό με τον ίδιο να απαντάει «Δηλάδή έλεος. Μα με ρωτάγατε τόσο καιρό και τώρα πήραμε και πάλι συνεχίζουμε»!

Στη συνέχεια ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Για την κατάσταση της Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά εναντίον του τρόπου που η Μπαρσελόνα επιτίθεται και αμύνεται. Η φιλοσοφία του Τσάβι είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή να επιτίθεται σε συγκεκριμένες αδυναμίες του αντιπάλου. Πάει αρκετά στο πόστ, Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα εκεί, πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα. Και γενικά πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Είναι πολλή έμπειρη ομάδα με παίκτες που ξέρουν την Ευρωλίγκα και έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και διαχειριζονται καταστάσεις. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical , να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτούς. Και να επιβάλλουμε τον τρόπο του δικό μας παιχνιδιού».

Για την απόκτηση του Μόρις: «Κοιτάξτε, εμείς ψάχναμε καιρό να πάρουμε ένα παίκτη.Θέλαμε να πάρουμε ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ένα playmaker που να είναι ένας floor manager. Θέλαμε ένα ακόμα τέτοιο παίκτη, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας και οι forward είναι όλοι καλοί ποιοτικοί παίκτες. Και χρειαζόμασταν ένα ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πάνω κάτω έχει ο Μόριςτώρα, μένει να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Γιατί έχει να παίξει πάνω από ένα μήνα, νομίζω τόσο από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι και σίγουρα θα θέλει κάποιο χρόνο και διάστημα. Αλλά το ξέρουμε και το περιμένουμε».