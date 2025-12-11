Μπαρτζώκας: «Ο Μόντε Μόρις είναι ο floor manager που χρειαζόμασταν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την απόκτηση του Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό κατά την αναχώρηση της ομάδας για τη Βαρκελώνη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague την Παρασκευή 12/12 και ώρα 21:30.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κατά την αναχώρηση της ομάδας από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μίλησε για το ματς με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ και σχολίασε και την απόκτηση του Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά

Για την κατάσταση της Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να παίξουμε καλά εναντίον του τρόπου που η Μπαρσελόνα επιτίθεται και αμύνεται. Η φιλοσοφία του Τσάβι είναι να στοχεύει και αμυντικά και επιθετικά σε κάθε παίκτη ξεχωριστά. Δηλαδή να επιτίθεται σε συγκεκριμένες αδυναμίες του αντιπάλου. Πάει αρκετά στο πόστ, Πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα εκεί, πρέπει να είμαστε physical όπως πάντα. Και γενικά πρέπει να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Είναι πολλή έμπειρη ομάδα με παίκτες που ξέρουν την Ευρωλίγκα και έχουν πάρα πολλά παιχνίδια και διαχειριζονται καταστάσεις. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πιο physical , να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτούς. Και να επιβάλλουμε τον τρόπο του δικό μας παιχνιδιού».

Για την απόκτηση του Μόρις: «Κοιτάξτε, εμείς ψάχναμε καιρό να πάρουμε ένα παίκτη.Θέλαμε να πάρουμε ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος. Δηλαδή ένα playmaker που να είναι ένας floor manager. Θέλαμε ένα ακόμα τέτοιο παίκτη, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σκορ στην περιφέρεια με τους παίκτες που έχουμε, αλλά και οι ψηλοί μας και οι forward είναι όλοι καλοί ποιοτικοί παίκτες. Και χρειαζόμασταν ένα ακόμα παίκτη που θα μας καθοδηγήσει, θα πασάρει στον ελεύθερο παίκτη. Αυτά τα χαρακτηριστικά που πάνω κάτω έχει ο Μόριςτώρα, μένει να δούμε βέβαια σε τι κατάσταση είναι. Γιατί έχει να παίξει πάνω από ένα μήνα, νομίζω τόσο από τότε που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι και σίγουρα θα θέλει κάποιο χρόνο και διάστημα. Αλλά το ξέρουμε και το περιμένουμε».

Για το αν ο Ολυμπιακός κινείται για ψηλό: «Δηλαδή έλεος. Μα με ρωτάγατε τόσο καιρό και τώρα πήραμε και πάλι συνεχίζουμε».

Για το αν αυξημένος μέσος όρος ηλικίας της είναι το μειονέκτημά της: «Αυτό το μειονέκτημα φαίνεται όταν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Αν μου επιτρέπει και αν μπορώ να το πω, που συχνά δεν μπορώ να κάνω και λάθος. Μια ομάδα που έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Στην ουσία δυσκολεύεται όταν παίζει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και χρειάζεται να ξοδέψει πολλή ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν συνέβη αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν συνέβη αυτό. Γενικά η Μπαρτσελόνα είναι καλά και στο πρωτάθλημά της δείχνει ότι παίζει καλά τώρα. Κέρδισε με μεγάλη διαφορά στο τελευταίο ματς. Έχει πάρει τον Παναθηναϊκό έξω. Έχει κερδίσει σε δύσκολη έδρα από στον Ερυθρό Αστέρα έξω.Γενικά είναι μια ομάδα που αν κάνει το ταχνίδι που εκείνη θέλει, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει γιατί έχει μεγάληυς αξίας παίκτες».

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Είχαμε καλές προπονήσεις.Κάναμε καλές προπονήσεις. Μας λείπει ο Γουόρντ γιατί χτύπησε. Είναι σημαντικός για εμάς. Αλλά νομίζω ότι η εκτέλεση μας θα είναι καλύτερη γιατί δουλέψαμε πάνω σε αυτό το δωμάτιο. Είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι οι ομάδες εξελίσσονται μέσα στη χρονιά και πιστεύουμε και η δική μας θα βελτιωθεί».