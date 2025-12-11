Παναθηναϊκός: Στο Μιλάνο για την επιστροφή στις νίκες
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μία πολύ απαιτητική αποστολή για τη 15η στροφή της EuroLeague αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι στο Μιλάνο. Ματς με μεγάλη σημασία,καθώς οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα στην έδρα τους απέναντι στη Βαλένθια.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με ζωντανή μετάδοση από το Novasports Prime και LIVE από το Gazzetta. Η ομάδα του Παναθηναϊκού φτάνει στο παιχνίδι με ρεκόρ 9-5, τη στιγμή που η Αρμάνι Μιλάνο βρίσκεται στο 7-7 και αναζητά σταθερότητα μετά και την αποχώρηση του Έτορε Μεσίνα.
Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικές μονάδες, καθώς Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς έμειναν εκτός για το ταξίδι στο Μιλάνο.
