Μακάμπι: Επιστροφή στο Ισραήλ με Sold-out
Η Μακάμπι, υποδέχεται τη Βιλερμπάν (11/12, 21:05), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι γηπεδούχοι, ανακοίνωσαν sold-out στην πρώτη τους παρουσία στο Ισραήλ ύστερα από δύο χρόνια.
Αυτό θα σηματοδοτήσει την επιστροφή των Ισραηλινών στη χώρα τους για αναμέτρηση της EuroLeague, για πρώτη φορά μετά από το παιχνίδι με την Παρτιζάν στις 5 Οκτωβρίου 2023.
Δύο χρόνια αργότερα το σύνολο του Κάτας επιστρέφει στο «σπίτι» του και οι οπαδοί της Μακάμπι γέμισαν το γήπεδό τους, προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας.
