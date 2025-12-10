Περιστέρι: Ο Πέιν σε ρόλο φωτογράφου
Το Περιστέρι βρίσκεται στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαραγόσα (10/12, 21:00), στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.
Στιγμές ξεγνοιασιάς είχαν οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του Περιστερίου.
Πιο συγκεκριμένα ο Ομάρ Πέιν, βρέθηκε να εκτελεί χρέη φωτογράφου, «πυροβολώντας» τους συμπαίκτες του με το φλας της φωτογραφικής μηχανής.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το Περιστέρι:
«Ομάρ Πέιν σε νέο ρόλο: team photographer!
Με το που έπιασε την κάμερα στα χέρια, άρχισε να «πυροβολεί» τους συμπαίκτες του με φωτογραφίες. Κάποιοι ποζάρουν και κάποιοι άλλοι… τρέχουν να κρυφτούν από τα "φλας" του Ομάρ.
Όπως και να ’χει, το αποτέλεσμα είναι ένα:
Ομάρ πίσω από τον φακό = content gold».
