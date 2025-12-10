Ποέτα: «Προτεραιότητά μας θα είναι να περιορίσουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκόυ»

Ο Πέπε Ποέτα, σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Αρμάνι με τον Παναθηναϊκό, στάθηκε στο πως πρέπει να περιορίσει η ομάδα του τον Ναν, τον Σορτς και τον Σλούκα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Αρμάνι Μιλάνο (11/12, 21:30) στο πλαίσιο της 15 αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Πέπε Ποέτα, να αναφέρεται στις δηλώσεις του για το πως θα περιορίσει η ομάδα του τον Ναν, τον Σορτς και τον Σλούκα.

Μεταξύ άλλων πρόσθεσε και το πόσο σημαντικό είναι η στήριξη που θα τους δώσει ο κόσμος του ιταλικού συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ποέτα:

«Αντιμετωπίζουμε μια πλήρη, βαθιά ομάδα που έχει κερδίσει και θέλει να συνεχίσει να το κάνει, με έναν πολύ πετυχημένο προπονητή.

Η πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι να περιορίσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τους παίκτες του Παναθηναϊκού που δημιουργούν περισσότερο: Σορτς, Σλούκα και Ναν. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούμε την πλήρη υποστήριξη των οπαδών μας, οι οποίοι, όπως έκαναν και εναντίον του Ολυμπιακού, μπορούν να μας δώσουν ακόμη και την ενέργεια που μας λείπει.

Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα ανομοιόμορφο πρόγραμμα αγώνων επειδή κάποιοι παίκτες έχουν παίξει πολύ, άλλοι επιστρέφουν από μια περίοδο απουσίας και άλλοι θα απουσιάζουν εντελώς, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις με ρυθμό και υπερηφάνεια»,