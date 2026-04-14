Στη Βαρκελώνη θα πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνεδρίαση της Euroleague (14/4) όπου θα τεθούν επί τάπητος πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η πιθανότητα επέκτασης των ομάδων από 20 σε 22.

Θα αλλάξει ο χάρτης της Euroleague από τη νέα αγωνιστική χρονιά ή όχι; Τι αλλαγές αναμένεται να γίνουν; Ενδεχομένως να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μετά τη σημερινή (14/4) συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής στη Βαρκελώνη όπου αναμένεται να συζητηθούν πολλά θέματα που αφορούν τη διοργάνωση.

Καταρχάς λήγει το deadline τριών ομάδων οι οποίες δεν έχουν ανανεώσει ακόμα την άδειά τους, όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Βιλερμπάν, κάτι που έχουν ήδη κάνει οι υπόλοιπες 10 ομαδες με μόνιμη άδεια Α. Η Euroleague θα τους ρωτήσει ξανά σήμερα για την απόφασή τους ενόψει του σχεδιασμού της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με τη Marca o νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, ελπίζει ότι θα μπορέσει να πείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε να ανανεώσουν τις άδειές τους ενώ όσον αφορά την Βιλερμπάν, η παρουσία της τίθεται επίσης σε αμφιβολία για αγωνιστικούς, οικονομικούς αλλά και για λόγους προσέλευσης.

Ένα από τα βασικά σημεία της συνάντησης θα είναι ακριβώς η παρουσίαση του νέου συστήματος οικονομικής αναδιανομής για τους συλλόγους, οι οποίοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα, καθώς έχουν αυξηθεί οι πηγές εσόδων που μέχρι τώρα περιορίζονταν σε όσα προέρχονταν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Επίσης στο τραπέζι θα πέσει και το αν θα συνεχίσει η Euroleague να έχει την ίδια μορφή που ισχύει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή εάν θα υπάρχουν 20 ομάδες όπου όλοι θα παίζουν εναντίον όλων ή εάν θα αυξηθούν οι ομάδες σε 22 χωρίζοντας την κανονική περίοδο σε δύο περιφέρειες. Συγκεκριμένα η συζήτηση θα γίνει μεταξύ 20 ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 13 με άδεια Α όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Εφές, η Μπασκόνια, η Μπαρτσελόνα, η Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι, η Αρμάνι Μιλάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βιλερμπάν, η Μπάγερν, η Ζάλγκιρις και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (σ.σ. η άδεια της ρωσικής ομάδας βρίσκεται σε αναστολή)

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, μιλώντας στη MARCA στάθηκε στην πιθανή αλλαγή συστήματος, η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα τεθεί σε ψηφοφορία: «Έχουμε δει τον αντίκτυπο του μοντέλου “όλοι εναντίον όλων” με 20 ομάδες σε ό,τι αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα περάσουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, θα είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, γιατί διαφορετικά θα υπήρχε ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί το προϊόν, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Ο αριθμός των αγώνων θα μειωνόταν κατά 25% ή 30%, κάτι που θα συνεπαγόταν τον κίνδυνο χαμηλότερων εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα. Με πέντε ή έξι λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια, οι σύλλογοι θα μπορούσαν να δουν να επηρεάζονται οι πωλήσεις εισιτηρίων και τα έσοδα από χορηγίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η Euroleaue θα ενημερώσει τις ομάδες για τα επόμενα βήματα σχετικά με τη μετατροπή της σε μοντέλο franchises τη σεζόν 2027-28, καθώς και για την πιθανή επέκταση, με το ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει άλλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και η Μπεσίκτας ή ομάδες χωρίς άδεια Α όπως η Ντουμπάι, η Βαλένθια και η Χάποελ Τελ Αβίβ προκειμένου να γίνουν franchises.