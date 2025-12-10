Νέο σοκ στον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόντ να ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα και να μένει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (2/1).

Στον Ολυμπιακό δεν λένε να ησυχάσουν από τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, με τον Τάισον Γουόρντ να τίθεται νοκ άουτ.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, ο Τάισον Γουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως πολύ δύσκολα θα τον δούμε να παίζει στο ντέρμπι του Telecom Center Athens (2/12), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να βρει λύση εκ των έσω προκειμένου να καλύψει το κενό που αφήνει στην ομάδα ο Τάισον Γουόρντ.