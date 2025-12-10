Ολυμπιακός: Ο Τάισον Γουόρντ εκτός για έναν μήνα
Στον Ολυμπιακό δεν λένε να ησυχάσουν από τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, με τον Τάισον Γουόρντ να τίθεται νοκ άουτ.
Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε ο Ολυμπιακός, ο Τάισον Γουόρντ έχει οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.
Αυτό σημαίνει πως πολύ δύσκολα θα τον δούμε να παίζει στο ντέρμπι του Telecom Center Athens (2/12), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλείται να βρει λύση εκ των έσω προκειμένου να καλύψει το κενό που αφήνει στην ομάδα ο Τάισον Γουόρντ.
