Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, έβγαλε είδηση στην εκπομπή Socrates EuroStep, όπου υποστήριξε πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε.

Έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τη Φενέρμπαχτσε είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με αποκάλυψη του Ιμπραήμ Κουτλουάι. Ο παίκτης-θρύλος του τουρκικού μπάσκετ μίλησε στην εκπομπή Socrates EuroStep για όλα τα θέματα που αφορούν το τουρκικό μπάσκετ και τη Euroleague και έβγαλε τη μεγάλη είδηση για τον Λιθουανό τεχνικό, που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Φενέρμπαχτσε.

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι εξήγησε πως ο Γιασικεβίτσιους συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του για 2+1 χρόνια, γεγονός που αποτελεί και επιβράβευση για την περσινή μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση της Euroleague.

Ο πετυχημένος τεχνικός αναμένεται, λοιπόν, σύντομα να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, καθώς το ισχύον ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Μάλιστα, την είδηση είχε προαναγγείλει από τον Οκτώβριο ο νέος πρόεδρος του συλλόγου, Σαντετίν Σαράν, που είχε επιβεβαίωσε ότι η Φενέρμπαχτσε σκοπεύει να τον κρατήσει στην άκρη του πάγκου για πολλά χρόνια. Την περασμένη σεζόν, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε σε ένα Triple Crown και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην EuroLeague για το 2025.

Ο Λιθουανός τεχνικός με την μεγάλη επιρροή στην τουρκική ομάδα, απολαμβάνει της αποδοχής και του σεβασμού όλων στον Σύλλογο και το νέο συμβόλαιο του αναμφίβολα αποτελεί επιβράβευση της δουλειάς του.

