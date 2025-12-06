Στο Telekom Center Athens για να δει από κοντά Παναθηναϊκός - Βαλένθια και τον πρώην συμπαίκτη του, Τι Τζέι Σορτς, βρέθηκε ο Μίκαελ Γιάντουνεν.

Ο Μίκαελ Γιάντουνεν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην Ελλάδα και βρέθηκε στο Telekom Center Athens, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Φινλανδός σέντερ βρέθηκε στην Αθήνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στον Ολυμπιακό, αναβλήθηκε ένεκα της κακοκαιρίας Byron που έπληξε την Αττική.

Ωστόσο, μια μέρα αργότερα, ο Γιάντουνεν πήγε να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώην συμπαίκτη του στην Παρί. Σχεδόν... καμουφλαρισμένος στις θέσεις πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Γιάντουνεν παρακολούθησε την αναμέτρηση.

Ενώ μετά το τέλος κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο των αποδυτηρίων για να συνομιλήσει με τον Σορτς.

Ο Γιάντουνεν στο Παναθηναϊκός - Βαλένθια