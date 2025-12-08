Σε πολύ δύσκολη κατάσταση φαίνεται να βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου, καθώς όπως αποκάλυψε ο Ντράγκαν Τάρλατς, αναμένονται άμεσες αποχωρήσεις από τον σύλλογο.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει ξεκινήσει με τον τρόπο που θα ήθελε τη φετινή σεζόν στην EuroLeague.

Σε 14 παιχνίδια μετράει 9 ήττες εκ των οποίων οι πέντε είναι συνεχόμενες και μόλις 5 νίκες.

Ο Ντράγκαν Τάρλατς, σε δηλώσεις του σε γερμανικό μέσο, εμφανίστηκε προβληματισμένος, αποκαλύπτωντας μάλιστα πως θα υπάρξουν και λύσεις συμβολαίων. Μάλιστα τα γερμανικά σάιτ αναφέρουν πως ορισμένοι παίκτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον τρόπο παιχνιδιού που επιβάλλει ο Γκόρντον Χέρμπερτ στην ομάδα.

Τα ονόματα που αποκάλυψε πως δεν θα συνεχίσουν είναι αυτά των Αλέξα Ραντάνοφ και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ.

Πιο συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός διευθυντής της Μπάγερν δήλωσε:

«Τα συμβόλαια των Αλέξε Ραντάνοφ και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ, τα οποία λήγουν τα Χριστούγεννα, δεν θα παραταθούν. Χρειαζόμαστε ισορροπία στην ομάδα, ο στόχος δεν είναι να είναι ευχαριστημένοι οι παίκτες, αλλά να είναι καλά τα αποτελέσματα».

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ, ευελπιστεί πως θα συνεχίσει με καλύτερο τρόπο τη σεζόν παρά το... μουδιασμένο πρώτο διάτησμα που θα ήθελε ο ίδιος κυρίως στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

