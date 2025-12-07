Με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ να κάνει πάρτι στη ρακέτα, η Μπάγερν Μονάχου πήρε μία άνετη νίκη με 83-62 κόντρα στη Σιντέινικς.

Σε ένα παιχνίδι κλειστό ως το τρίτο δεκάλεπτο, η Μπάγερν (7-1) έκαμψε την αντίσταση της Σιντέινικς (6-3), επικρατώντας με 83-62 αφού είχε σε μεγάλο βράδυ τον Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα γεμάτο double double. Συγκεκριμένα σκόραρε 21 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής, έχοντας παράλληλα και 13 ριμπάουντ, τα 7 εκ των οποίων επιθετικά.

Έτσι, η Μπάγερν έτρεξε επιμέρους 28-12 στο τελευταίο δεκάλεπτο για να φτάσει στη νίκη που τη διατηρεί στην κορυφή. Με τον Γκέιμπριελ να έχει συμπαραστάτες τους Ομπστ και Ντινγουίντι.

Αμφότεροι διψήφιοι, με τον πρώτο να έχει 15 με 4/6 τρίποντα, ενώ ο Ντινγουίντι πέτυχε 12, μαζί με 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-11, 27-30, 55-50, 83-62