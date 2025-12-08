Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της ΕΟΚ για το Final Four του UNICEF Trophy.

Η ΕΟΚ πραγματοποίησε την κλήρωση για το Final Four του UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Δεκεμβρίου.

Προέκυψαν έτσι τα δύο ζευγάρια της διοργάνωσης: η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει την ΑΓΕΧ, ενώ η Ελευθερούπολη θα βρεθεί απέναντι στη Δόξα Λευκάδας. Οι τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για το τρόπαιο, το οποίο συνοδεύεται και από το μεγάλο έπαθλο: το εισιτήριο για το Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

H ανακοίνωση

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα (8/12) στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση των ημιτελικών του Final 4 του UNICEF Trophy παρουσία του προέδρου Επιτροπής Πρωταθλημάτων και Διοργανώσεων της ΕΟΚ, Νίκου Νικολόπουλου και των εκπροσώπων των τεσσάρων ομάδων ΑΓΕΧ, ΑΕ Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, ΓΣ Ελευθερούπολης και Νίκης Βόλου, οι οποίες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην Άρτα, στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακίων, το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου 2025.

Στους ημιτελικούς, που θα διεξαχθούν στις 27 Δεκεμβρίου, θα αναμετρηθούν τα ζευγάρια Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ και ΓΣ Ελευθερούπολης-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA και οι νικητές θα αγωνιστούν στον τελικό της 28ης Δεκεμβρίου.

Οι τέσσερις ομάδες εκπροσωπήθηκαν από τους Νίκο Ρούμπο (Νίκη Βόλου), Χαρά Κυριαζή (ΑΓΕΧ), Βασίλη Μουλλάκη (ΓΣ Ελευθερούπολης) και Σταμάτη Σταυρόπουλο (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA), τους οποίους ο κ. Νικολόπουλος συνεχάρη για την συμμετοχή των συλλόγων τους στο Final 4 και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στη διοργάνωση.

Η νικήτρια ομάδα του τροπαίου, στην πορεία θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το εισιτήριο της πρόκρισης στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας (Final 8), το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Final 4 του UNICEF Trophy:

27/12/2025

Ημιτελικοί

Ημιτελικός Α, 17.00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ

Ημιτελικός Β, 20.00 ΓΣ Ελευθερούπολης-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

28/12/2025

Τελικός

18.00 Νικητής Α-Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής του Final 8

Στην τελική φάση του Κυπέλου Ελλάδας (Final 8) θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα καταταγούν στις θέσεις 1-4 στο πρωτάθλημα της GBL Stoiximan μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out, τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.

Αναλυτικά

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος (1)

1ος-4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος (3)

6ος/11ος-7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου):

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β»