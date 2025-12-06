Ο Κέβιν Πάντερ αντέδρασε στα συνθήματα κατά την αποχώρησή του από τη Beogradska Arena, δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο!

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στον Ερυθρό Αστέρα, επικρατώντας με 79-89 στη Beogradska Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα αφορά την αντίδραση του Κέβιν Πάντερ στα συνθήματα κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.

Ο ρεπόρτερ της ιστοσελίδας Telegraf κατέγραψε τη στιγμή που ο Πάντερ έδειξε το μεσαίο δάχτυλο προς τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα!

Μετά τον αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ, σε δηλώσεις του στο Sport Klub, έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων: «Μου έλεγαν διάφορα τρελά πράγματα. Το μόνο που βλέπετε είναι ότι έδειξα το μεσαίο δάχτυλο, αλλά δεν ακούτε τι μου φώναζαν. Ξέρετε τι μου είπαν, όλοι το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να το λέω μπροστά στην κάμερα»!

Ο Πάντερ σημείωσε 14 πόντους με 2/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Το 2019-20 αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ έπαιξε και στην Παρτιζάν τη διετία 2022-2024.