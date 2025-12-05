Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Φενέρ
Το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Κυβέρνησης, με ένα σημαντικό ζήτημα να είναι το τι θα κάνουν οι φίλαθλοι που είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο.
- Φενέρ για την αναβολή: «Αν κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε κι εκεί καλοί»
- Ετοιμάζεται σπουδαίο deal: Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Nike ο Ολυμπιακός
- «Ποτέ δεν δόθηκαν τα απαραίτητα χρήματα από την ΓΓΑ»: Η θέση του ΣΕΦ για τα προβλήματα του Σταδίου
Εν τέλει σε αυτό έδωσε λύση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, ενημέρωσε πως τα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για την ημερομηνία που θα οριστεί η αναμέτρηση, ενώ εκείνοι που επιθυμούν, μπορούν να τα ακυρώσουν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.
Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.