Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους φιλάθλους που προμηθεύτηκαν εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Φενέρ για τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν.

Το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Κυβέρνησης, με ένα σημαντικό ζήτημα να είναι το τι θα κάνουν οι φίλαθλοι που είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο.

Εν τέλει σε αυτό έδωσε λύση η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, ενημέρωσε πως τα εισιτήρια θα ισχύσουν κανονικά για την ημερομηνία που θα οριστεί η αναμέτρηση, ενώ εκείνοι που επιθυμούν, μπορούν να τα ακυρώσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο [email protected], ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου.