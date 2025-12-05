Το Gazz Floor by Novibet είναι και πάλι μαζί σας, αμέσως μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, με όλα τα νέα της EuroLeague και όχι μόνο!

Το Gazz Floor by Novibet είναι και πάλι μαζί σας, με όλα τα νέα για την αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και την μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ο Νίκος Παπαδογιάννης και φυσικά ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα είναι στο στούντιο, προκειμένου να ρίξουν φως σε όλα τα τελευταία νέα. Μαζί τους και ο Hoopfellas με το πολύτιμο σχόλιό του.

Οι Γιώργος Κούβαρης και Ευτυχία Οικονομίδου απευθείας από το Telecom Center Athens με όλο το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης και ο Αχιλλέας Μαυροδόντης από το Newsroom του Gazzetta με όλο το ρεπορτάζ για την αναβολή στο ΣΕΦ.

Gazz Floor by Novibet χωρίς τον... ψάλτη μας δεν γίνεται, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να είναι έτοιμος για ακόμη ένα «Ο Νίκος Ψέλνει».

Ραντεβού μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια...