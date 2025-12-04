Νάντο Ντε Κολό: Εκπληκτικός κόντρα στη Χάποελ - Οι αριθμοί του
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μια αγχωτική νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό.
Ο Γάλλος γκαρντ της Βιλερμπάν αγωνίστηκε για 26'34'' και σκόραρε 20 πόντους με εξαιρετικά. Ο Ντε Κολό σκόραρε 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές. Μαζί με αυτά, μοίρασε 3 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ ενώ έκανε και 3 λάθη.
Μάλιστα με δικό του σουτ, η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 66-77 στα 6 λεπτά πριν το τέλος. Από εκεί και έπειτα, η Χάποελ έτρεξε το δικό της απίθανο σερί, φτάνοντας ως το 83-77 και σφραγίζοντας τη νίκη.
Οι αριθμοί του Ντε Κολό κόντρα στη Χάποελ
- Πόντοι - 20
- Λεπτά - 26'34''
- Δίποντα - 4/5
- Τρίποντα - 2/3
- Βολές - 6/6
- Ριμπάουντ - 2
- Ασίστ - 3
- Λάθη - 3
