Ο Νάντο Ντε Κολό ήταν εντυπωσιακός απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, σκοράροντας 20 πόντους στην ήττα της Βιλερμπάν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μια αγχωτική νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό.

Ο Γάλλος γκαρντ της Βιλερμπάν αγωνίστηκε για 26'34'' και σκόραρε 20 πόντους με εξαιρετικά. Ο Ντε Κολό σκόραρε 4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές. Μαζί με αυτά, μοίρασε 3 ασίστ, μάζεψε 2 ριμπάουντ ενώ έκανε και 3 λάθη.

Μάλιστα με δικό του σουτ, η Βιλερμπάν προηγήθηκε με 66-77 στα 6 λεπτά πριν το τέλος. Από εκεί και έπειτα, η Χάποελ έτρεξε το δικό της απίθανο σερί, φτάνοντας ως το 83-77 και σφραγίζοντας τη νίκη.

Οι αριθμοί του Ντε Κολό κόντρα στη Χάποελ