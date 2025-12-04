Ποκουσέφσκι: Αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπάγερν

Ποκουσέφσκι: Αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπάγερν

Άτυχος στάθηκε ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, καθώς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπάγερν για την 14η αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Παρτιζάν αντιμετωπίζει την Μπάγερν ενόψει της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague στο Βελιγράδι.

Ωστόσο πέντε λεπτά από την έναρξη του αγώνα, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι, αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατό του.

Ο Σέρβος φόργουορντ, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ, πάτησε το πόδι του σε αντίπαλο και αμέσως μετά σωριάστηκε στο παρκέ.

Στη συνέχεια, έφυγε υποβασταζόμενος από τον αγώνα, με τον ίδιο, μαζί με το ιατρικό επιτελείο της Παρτιζάν, να οδεύουν προς τα αποδυτήρια.

 

Θυμίζουμε πως η σέρβικη ομάδα, έχει να αντιμετωπίσει ήδη μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του γηπέδου. Ένας τραυματισμός θα την έριχνε ακόμα περισσότερα όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι.

Το μέγεθος του τραυματισμού, όπως και το διάστημα απουσίας του Ποκουσέφσκι, δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα.

