Μίλιτσιτς: «Δεν κάναμε τίποτα απ’ όσα είχαμε πει»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υποστήριξε ότι η ομάδα του δεν ανταποκρίθηκε στις τακτικές ευθύνες της και στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την ήττα από την Κλουζ, ο προπονητής του Άρη στάθηκε ξεκάθαρα στην άμυνα. «Δεν επιτρέπεται αυτή η εικόνα έπειτα από τη διακοπή. Περίμενα να δείξουμε βελτίωση αλλά δεν το κάναμε. Παίξαμε χωρίς τακτική ευθύνη, μη ακολουθώντας το πλάνο που είχαμε καταστρώσει. Κάναμε 17 λάθη τα οποία είναι πάρα πολλά. Ήμασταν πολύ μακριά από την αμυντική πειθαρχία κι αυτή η άμυνα που παίξαμε σήμερα δεν ήταν αυτή που θέλαμε», είπε και συμπλήρωσε...

«Ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο όπου κατεβάσαμε την πιο γρήγορη ομάδα στη λίγκα. Δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα φάουλ κι επίσης δώσαμε ελεύθερα τρίποντα στον καλύτερό τους σουτέρ. Δεν ήταν σε καλό επίπεδο το επίπεδο ενέργειάς μας γιατί δώσαμε πόντους στον αντίπαλο από δικά μας λάθη. Είναι επίσης απογοητευτικό για μένα το ότι χάσαμε τη μάχη των ριμπάουντ. Υπήρξαν στιγμές όπου το μυαλό μας δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Δεν ξέρω αν κάποιοι νομίζουν ότι ανεβήκαμε πολλά επίπεδα επειδή κερδίσαμε κάποια παιχνίδια. Μπορούμε να φτάσουμε αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σ’ αυτό…».

Σε ερώτηση για τους λόγους της κατάρρευσης στο δεύτερο ημίχρονο απάντησε ότι… «κάναμε λάθη ακόμη κι όταν προηγηθήκαμε με διαφορά οκτώ-εννιά πόντων γιατί αν αυξάναμε τη διαφορά, όλα θα ήταν διαφορετικά. Αντί αυτού, χάθηκε η διαφορά. Δεν ανταποκριθήκαμε στις τακτικές λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα να μην πάρει ο ψηλός της Κλουζ την μπάλα χαμηλά. Ίσως έπαιξαν ρόλο οι τραυματισμοί για το χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και το ότι κάποιοι παίκτες δεν ήταν έτοιμοι. Πρέπει πνευματικά να γίνουμε δυνατοί και να προσαρμοστούμε στις αμυντικές τακτικές. Η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα και χάσαμε το παιχνίδι γιατί δεν εφαρμόσαμε αυτά που είχαμε πει. Συν τοις άλλοις, η ομάδα δείχνει να χάνει τη συγκέντρωσή της σε καταστάσεις πίεσης. Το βασικό ζήτημα για εμένα είναι θέμα νοοτροπίας».