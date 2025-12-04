Ο Άρης έχασε τις βασικές αγωνιστικές αρχές του κι αυτό πλήρωσε στην αναμέτρηση με την Κλουζ στο Nick Galis Hall για την 9η αγωνιστική του Eurocup καθώς ηττήθηκε με 88-98.

Ο Άρης παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα. Αυτό των πρώτων 13-14 λεπτών όπου πάτησε έως και σε διαφορά εννιά πόντων (33-24) παίζοντας καλή άμυνα κι έχοντας πνεύμα συνεργασίας στην επίθεση και το καταστροφικό του υπόλοιπου διαστήματος όπου ξέχασε να παίξει άμυνα δίνοντας τη δυνατότητα στην Κλουζ να πετύχει 74 πόντους (!) σε αυτό το διάστημα. Η κακή ατομική άμυνα ήταν το κύριο ζήτημα για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος επέμεινε στο χαμηλό σχήμα αλλά αυτό δεν ήταν αποδοτικό. Ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα του δέχθηκε 38 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Ο αγώνας

Ο Άρης είχε τον έλεγχο του ρυθμού στην πρώτη περίοδο μέσα από την άμυνά του (8-0, 2’), όχι όμως και την αποτελεσματικότητα στο μακρινό σουτ (1/8). Ο Νουά ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «κίτρινους» οι οποίοι πάτησαν έως και σε διαφορά εννιά πόντων (21-12, 7’) και μάλιστα σ’ ένα σημείο κατά το οποίο ο βασικός σκόρερ και δημιουργός της Κλουζ, Νταρόν Ράσελ, κάθισε στον πάγκο έχοντας συμπληρώσει τρία φάουλ.

Ο Μπράις Τζόουνς το έκανε στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου στο πρώτο πρόβλημα που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Ο Άρης διατήρησε το ίδιο επίπεδο συνέπειας στην άμυνα και με τα τρίποντα των Άντζουσιτς (2), Κουλμπόκα (1) πήρε εννιά πόντων (33-24, 14’). Και πάλι έδειξε επιπολαιότητα στη διαχείριση της κατάστασης. Αμυντικά οδήγησε την Κλουζ σε διαδοχικά λάθη (13), πέταξε όμως κι ένα σωρό ευκαιρίες στην transition επίθεση κι αυτό του γύρισε μπούμερανγκ (37-33, 18’). Εκεί ο Μήτρου Λονγκ τράβηξε από τα μαλλιά τις επιθέσεις μη έχοντας την υπομονή για συνεργασίες κι αυτό είχε κόστος (41-38ημ.).

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ένα από τα ζητούμενα για τον Άρη ήταν η αξιοποίηση των ψηλών προς όφελος εμπλουτισμού των τρόπων εκτέλεσης, καθώς στην άμυνα ο Μίτσελ Κρικ εξελίχθηκε σε άλυτο πρόβλημα (50-49, 24'). Δεν βρήκε τον τρόπο με συνέπεια να γίνει προβλέψιμος και ευκόλως αντιμετωπίσιμος για την Κλουζ η οποία απέκτησε και το προβάδισμα (54-58, 28'), κάνοντας 0-9 σερί, σ' ένα σημείο όπου το ποσοστό ευστοχίας του Άρη στα σουτ εντός παιδιάς κατρακύλησε στο 48%.

Ειδικά στην τελευταία περίοδο, ο Άρης έχασε ολοκληρωτικά τις αγωνιστικές αρχές του ενώ η συνύπαρξη στο παρκέ των Τζόουνς-Λονγκ δεν οδήγησε πουθενά. Στην επίθεση, οι δύο... κοντοί του Άρη περισσότερο κοίταξαν να φτιάξουν φάσεις για τους εαυτούς τους, με χαμηλό πνεύμα εύρεσης συνεργασιών και η Κλουζ δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει αναξιοποίητη (63-71, 33'). Αυτό άλλαξε και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αλλά το πρόβλημα της ομάδας του ήταν και στην άμυνα και στην αδυναμία αντιμετώπισης των μις ματς και κυρίως του Νταρόν Ράσελ καθώς αυτός έδωσε απαντήσεις στα διαδοχικά καλάθια των Κουλμπόκα, Νουά (70-76, 35').

Δύο εύστοχα τρίποντα του Μήτρου Λονγκ έκρυψαν εν μέρει το αμυντικό πρόβλημα (77-81, 37') καθώς ο Μίλιτσιτς επένδυσε ξανά στη συνύπαρξη Τζόουνς-Λονγκ στα τελευταία λεπτά και στο χαμηλό σχήμα. Αυτό διάβασε η Κλουζ και περνώντας δύο μπάλες στον Μίλετιτς, βρίσκοντας επίσης καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο με τον Γούντμπερι, ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι (77-87, 38').



Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-38, 58-60, 88-98

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Κλουζ είναι καλύτερα δουλεμένη ομάδα και τα γκαρντ της διαθέτουν την ικανότητα δημιουργίας. Δεν το έδειξαν στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα, το απέδειξαν όμως στη συνέχεια καθώς ο Άρης σταμάτησε να παίζει άμυνα. Από πλευράς διακύμανσης του σκορ, το ματς τελείωσε στο 6-0 σερί των Ρουμάνων σε 50'' λίγο πριν την είσοδο του αγώνα στα τελευταία δύο λεπτά.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο…Ο Μίτσελ Κρικ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι για την Κλουζ εκθέτοντας κάθε προσωπικό αντίπαλό του.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ…Στα κρίσιμα σημεία η μπάλα πήγε στα χέρια του Νταρόν Ράσελ. Καλύτερος σε διάρκεια αγώνα ο Μόλιναρ. Στο τέλος ο Μίλετιτς ήταν καταλυτικός, ομοίως και ο Γούντμπερι.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Νουά έκανε καλό παιχνίδι, με λογική, ομοίως και ο Άντζουσιτς.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Σίγουρα οι ψηλοί (Ίνοκ-Φόρεστερ) αλλά δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη ειδικά από τη στιγμή που στο συντριπτικό μέρος του αγώνα οι Τζόουνς, Λονγκ ήταν ελαχίστως δημιουργικοί επιδιώκοντας φάσεις για τους εαυτούς τους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Το αγωνιστικό ανέβασμα του Ντανίλο Άντζουσιτς

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Τι άλλο από την άμυνα του Άρη και τους 74 πόντους που δέχθηκε από το 14' έως και το 40' εκ των οποίων οι 38 στην τελευταία περίοδο.