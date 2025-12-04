Η Παρτίζαν φοβάται τις αντιδράσεις του κόσμου και εξέδωσε ανακοίνωση λίγες ώρες πριν το τζάμπολ με την Μπάγερν στο Βελιγράδι.

Την ώρα που η Παρτίζαν ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει την Μπάγερν το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:45) στο Βελιγράδι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις αντιδράσεις του κόσμου στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι διοικούντες της ομάδας η Παρτίζαν έχει ενημερωθεί με κάθε λεπτομέρεια από την Euroleague, πως το συγκεκριμένο παιχνίδι θα τεθεί υπό τον ειδικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος.

Η αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στον σύλλογο και παρότι έχουν περάσει οι πρώτες ημέρες ακόμη υπάρχει θυμός στον κόσμο και η διοίκηση φοβάται μην εκδηλωθεί στο γήπεδο. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες οι οργανωμένοι οπαδοί έλεγαν πως θα πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι με την Μπάγερν!

Γίνεται πλέον αντιληπτό πως η αναμέτρηση με τους Γερμανούς θα στρέψει στο Βελιγράδι τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης.

«Η Παρτίζαν έχει λάβει αρκετές προειδοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες ότι ο αποψινός αγώνας εναντίον της Μπάγερν θα τεθεί υπό ιδιαίτερο έλεγχο τόσο από την Euroleague όσο και από ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η διοίκηση της Παρτίζαν εξηγεί πως ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχνά πόση προσπάθεια καταβλήθηκε για την απόκτηση της άδειας της Euroleague.

«Ακόμα και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ο σύλλογος είχε ιστορικό τιμωριών για περιστατικά στο γήπεδο, οπότε αυτή τη φορά απευθύνεται στους οπαδούς, ώστε να μην ξεχάσουν στο γήπεδο πόση προσπάθεια καταβλήθηκε για την απόκτηση της άδειας της Euroleague και πόση ζημιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι απερίσκεπτες και ανεύθυνες κινήσεις» συνεχίζει.

Μάλιστα, ζητούν από τον κόσμο να ελέγξει τα συναισθήματα του και να αποφύγει τις αντιδράσεις που μπορεί να κάνουν μεγάλο κακό στην ομάδα.

«Τις μέρες που τα συναισθήματα είναι έντονα, είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς και να κάνει μια χειρονομία που στη συνέχεια έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Για το καλό της Παρτιζάν, οι οπαδοί καλούνται να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους με οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας », αναφέρει η ανακοίνωση της Παρτίζαν.

