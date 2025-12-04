Ο Πάμπλο Λάσο σύμφωνα με τους Σέρβους είναι μια από τις επιλογές που εξετάζονται για την διαδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η διαδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι εύκολη υπόθεση για τον πάγκο της Παρτίζαν και ήδη ο Αντρέα Τρινκιέρι βγήκε από την... κούρσα, προφανώς και λόγω των αντιδράσεων των οπαδών. Πλέον, το όνομα που αναφέρουν οι Σέρβοι ως το επικρατέστερο είναι του Πάμπλο Λάσο, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από την Μπασκόνια είναι εκτός αγοράς.

Ο Βάσκος τεχνικός είναι μια καλή επιλογή, αλλά το περιβάλλον δεν είναι το ιδανικότερο για τον ίδιο, δεδομένου ότι ο κόσμος αμφισβητεί κάθε άλλη λύση πέραν της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και αυτό είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να αντέξει ακόμη και ο σκληρός κατά τα άλλα Πάμπλο Λάσο.

Η διοίκηση του Οστόγια Μιχαήλοβιτς ξέρει πως δεν θα είναι εύκολο πράγμα η διαδοχή του Ομπράντοβιτς και ίσως η μεταβατική περίοδος διατηρηθεί περισσότερο μέχρι να υπάρξει ένας κατευνασμός των αντιδράσεων από την πλευρά των οργανωμένων φίλων της Παρτίζαν.

Η κατάσταση είναι έκρυθμη το τελευταίο διάστημα και δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί στην άκρη του πάγκου κάποιος προπονητής ακόμη και αν επρόκειτο για τον Πάμπλο Λάσο με τις περγαμηνές του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο «Ζοτς» ήταν πάνω από τον σύλλογο και μεγαλύτερο μέγεθος και η σκιά του θα πλανάται πάνω από την ομάδα για πολύ καιρό, ειδικά μετά και τις τοποθετήσεις του, όπου εξήγησε με μεγάλη σαφήνεια γιατί οδηγήθηκε στην έξοδο. Οι δηλώσεις του αυτές ήταν άλλωστε που πυροδότησαν ένα νέο κύμα αντιδράσεων από τον κόσμο στα social media τα τελευταία 24ωρα.