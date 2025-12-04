Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε κατάσταση… συναγερμού, για να διασφαλίσουν πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει σοβαρή αβεβαιότητα γύρω από τη διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να κριθεί αν τελικά το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται σε κατάσταση… συναγερμού, κάνοντας ό,τι περνά από το χέρι τους για να διασφαλίσουν πως το παιχνίδι θα διεξαχθεί, πάση θυσία. Έχουν ήδη υψώσει έξτρα μαύρα προστατευτικά (μουσαμάδες) στην οροφή του ΣΕΦ, επιχειρώντας να «θωρακίσουν» το παρκέ από κάθε πιθανή σταγόνα που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά και να εμποδίσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.