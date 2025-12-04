Πλημμύρισε η είσοδος «Ω Θαλάσσης» στο ΣΕΦ, ωστόσο στο παρκέ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε διαρκή επικοινωνία η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Πολιτική Προστασία.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να βρίσκεται σε επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία, σχετικά με το αν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Το γήπεδο εσωτερικά είναι οκ, αλλά τα προβλήματα δημιουργούνται εξωτερικά του ΣΕΦ και στους γύρω δρόμους, που αναμένεται να πέσει ακόμα περισσότερο νερό τις επόμενες ώρες.

Στη θύρα με την «Ω Θαλάσσης» το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Πρόκειται για τη Θύρα των οργανωμένων, που πλημμύρισε, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του γηπέδου. Ωστόσο, εσωτερικά στο ΣΕΦ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέτει σε προτεραιότητα την ασφάλεια του κόσμου, από και προς το ΣΕΦ και για αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία.