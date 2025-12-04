Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Γέμισε νερά η θύρα «Ω Θαλάσσης» - Κανένα πρόβλημα το παρκέ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να βρίσκεται σε επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία, σχετικά με το αν θα διεξαχθεί η αναμέτρηση.
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Μονάχα η Πολιτική Προστασία μπορεί να αποφασίσει αναβολή
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: «Red code» στην Αττική, στον... αέρα η αναμέτρηση
Το γήπεδο εσωτερικά είναι οκ, αλλά τα προβλήματα δημιουργούνται εξωτερικά του ΣΕΦ και στους γύρω δρόμους, που αναμένεται να πέσει ακόμα περισσότερο νερό τις επόμενες ώρες.
Στη θύρα με την «Ω Θαλάσσης» το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Πρόκειται για τη Θύρα των οργανωμένων, που πλημμύρισε, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του γηπέδου. Ωστόσο, εσωτερικά στο ΣΕΦ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέτει σε προτεραιότητα την ασφάλεια του κόσμου, από και προς το ΣΕΦ και για αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.