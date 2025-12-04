Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο οριστική απόφαση για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε μπορεί να πάρει μονάχα η Πολιτική Προστασία.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στη 14η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο το παιχνίδι βρίσκεται στον... αέρα, ελέω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Αττική.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, μιας και το Λεκανοπέδιο αναμένεται να κηρυχθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Τα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν ακόμα πιο έντονα από τις 11 το βράδυ και έπειτα, κάτι που θέτει σε κίνδυνο, ένεκα του όγκου νερού που έχει πέσει, τη μετακίνηση των φιλάθλων προς και από το ΣΕΦ.

Μπορεί το γήπεδο εσωτερικά να είναι «οκ», μετά και τις προσπάθειες των ανθρώπων, αλλά εξωτερικά οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη.

Ωστόσο, να σημειωθεί εδώ πως η Περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί να αποφασίσει την αναβολή της αναμέτρησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει μονάχα η Πολιτική Προστασία με δική της απόφαση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία, ωστόσο όλα δείχνουν πως με τον όγκο νερού που έχει πέσει εξωτερικά του ΣΕΦ και στους γύρω δρόμους, το παιχνίδι οδεύει προς αναβολή.