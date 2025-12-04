Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Βαλένθια στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague και ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας υπογράμμισε ότι η ομάδα του πρέπει να πιάσει το «μάξιμουμ» της απόδοσης προκειμένου να φτάσει στην τελική επικράτηση.

«Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε και δεν γίνεται όλα να περιστρέφονται γύρω από το να κερδίζεις ή να χάνεις. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Να φτάσουμε στο μέγιστο της απόδοσής μας, της προσπάθειάς μας, της έντασης και του ανταγωνισμού» ανέφερε ο Πέδρο Μαρτίνεθ και συνέχισε:

«Αυτό είναι πράγματι ένας στόχος: να ανταγωνιζόμαστε πάνω από το αποτέλεσμα· να κάνουμε σωστά τα πράγματα και να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στην πράξη όσα δουλεύουμε στις προπονήσεις. Να φανούν οι αξίες μας ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τεσσαρακοστό λεπτό. Αν αυτό φτάνει για να νικήσουμε, υπέροχα· αν δεν φτάνει, θα μας χρησιμεύσει για το επόμενο παιχνίδι.»

όπως ο Εργκίν Άταμαν, έτσι και εκείνος, αναφέρθηκε και στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε χωρίς παιχνίδι: «Αυτά τα “παράθυρα”, αυτές οι διακοπές, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο με την έννοια ότι κόβουν κάπως τον ρυθμό των ομάδων, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

Για παράδειγμα, ο Μοντέρο έφτασε χθες το βράδυ. Ο Ρόιβερς ήρθε νωρίτερα, έπαιξε κιόλας τη Δευτέρα, αλλά την Τετάρτη μπόρεσε ήδη να προπονηθεί επειδή βρισκόταν πιο κοντά, στο Βέλγιο. Όμως ο Μοντέρο, αφενός επειδή έπαιξε τον τελευταίο αγώνα από όλους, και αφετέρου επειδή ταξίδευε από πολύ μακριά, έκανε μόνο τη σημερινή προπόνηση».