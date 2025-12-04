Ο Εργκίν Άταμαν αναφέρθηκε στο μεγάλο «κενό» που υπήρξε τονίζοντας το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποδειχθεί για την ομάδα του.

Ο Τούρκος προπονητής μίλησε για το παιχνίδι με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague και στάθηκε περισσότερο στις πολλές μέρες που είχαν μεσολαβήσει μέχρι την επανέναρξη της Euroleague.

«Τα αποτελέσματα της Βαλένθια δείχνουν ότι είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Παίζουν γρήγορα, τρέχουν, έχουν αρκετούς πόντους στον αιφνιδιασμό. Είναι αθλητική, σκληρή ομάδα και εμείς πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του αγώνα. Να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση και να μη δεχθούμε πόντους στον αιφνιδιασμό».

Για τη διακοπή: «Είναι ένα παιχνίδι μετά από 10 ημέρες και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμασταν σε καλή κατάσταση πριν από τη διακοπή, με 4 συνεχόμενες νίκες και αύριο είναι μια νέα κατάσταση με δύσκολα παιχνίδια όπως με Αρμάνι και Φενέρ. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο από ότι έμαθα και πάλι. Ο κόσμος μας έχει βοηθήσει πολύ και ελπίζω να γίνει το ίδιο και αύριο και να πάρουμε την νίκη».

Για το αν η διακοπή λειτούργησε θετικά ώστε να ξεκουραστούν οι παίκτες: «Δεν είναι καλό που είχαμε τη διακοπή. Μια δυο μέρες είναι ΟΚ, αλλά 10 μέρες είναι πολύ για μια ομάδα. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό και τώρα είναι επικίνδυνο για εμάς. Αυτό όμως συμβαίνει για όλους. Μπορεί αύριο να μην ξεκινήσουμε καλά τον αγώνα αλλά στη συνέχεια πιστεύω θα είμαστε ΟΚ».

Για τους τραυματίες και τις απουσίες: «Ο Ομέρ θα παίξει κανονικά. Είναι υγιής και θα βρει χρόνο για να μας βοηθήσει. Το ίδιο και ο Γκραντ που είχε πρόβλημα με το στομάχι του αλλά προπονήθηκε. Δε θα παίξουν όμως οι Όσμαν, Χολμς και Σαμοντούροφ».