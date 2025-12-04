Έτοιμος ο Φαρίντ: «Θα επανέλθω όταν υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο»

O Kένεθ Φαρίντ στάθηκε στο μέλλον του στον Παναθηναϊκό.

Από τη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έδειξε πως πρόκειται για έναν ποιοτικότατο ψηλό που θα κάνει τη διαφορά στη Euroleague. Και σε κάθε ματς βγαίνει μπροστά, ανεβάζοντας επίπεδο τους πράσινους.

Ο Κένεθ Φαρίντ απάντησε σε αρκετά ερωτήματα και δεν δίστασε να αναφερθεί στο μέλλον του και στο logo του.

Αναφέρθηκε και στον φίλο του, Χουάντσο. Επέλεξε τάπα αντί για κάρφωμα. Και όταν ρωτήθηκε αν θα αλλάξει το logo Μanimal από κόκκινο και πράσινο, απάντησε πως θα επανέλθει όταν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

