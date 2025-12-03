Εφές: Χειρουργήθηκε ο Λάρκιν στις ΗΠΑ
Ο Σέιν Λάρκιν ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό, με την Εφές να στερείται τις υπηρεσίες του για τους επόμενους δύο μήνες.
Συγκεκριμένα, ο Λάρκιν είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα του αριστερού προσαγωγού, με το χειρουργείο να πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ανακοίνωση
«Μετά τις τελευταίες εξετάσεις και τη σχετική αξιολόγηση, αποφασίστηκε ο αρχηγός μας, Σέιν Λάρκιν, να υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα του αριστερού προσαγωγού, με το χειρουργείο να πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο γιατρός μας, Ουγούρ Ντιλιτσικίκ, ανέφερε ότι η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τονίζοντας πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες.
Περαστικά, αρχηγέ!»
Kaptanımız Shane Larkin’in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 3, 2025
Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Doktorumuz Uğur Diliçıkık,… pic.twitter.com/J5WaY67bGx
