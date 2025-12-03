Ο Σέιν Λάρκιν υποβλήθηκε σε χειρουργείο για τον τραυματισμό του, το οποίο έλαβε χώρα στις ΗΠΑ.

Ο Σέιν Λάρκιν ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό, με την Εφές να στερείται τις υπηρεσίες του για τους επόμενους δύο μήνες.

Συγκεκριμένα, ο Λάρκιν είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, στην αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα αποφασίστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα του αριστερού προσαγωγού, με το χειρουργείο να πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση

«Μετά τις τελευταίες εξετάσεις και τη σχετική αξιολόγηση, αποφασίστηκε ο αρχηγός μας, Σέιν Λάρκιν, να υποβληθεί σε επέμβαση στον τένοντα του αριστερού προσαγωγού, με το χειρουργείο να πραγματοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γιατρός μας, Ουγούρ Ντιλιτσικίκ, ανέφερε ότι η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τονίζοντας πως ο παίκτης θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες.

Περαστικά, αρχηγέ!»