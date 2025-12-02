Οι WAGS Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Πανιωνίου, Ηρακλή και Άρη, μετά από πρωτοβουλία των Μπέριλ ΜακΚίσικ και Μάντισον Πίτερς, δείπνησαν μαζί, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Μετά από πρωτοβουλία των Μπέριλ ΜακΚίσικ και Μάντισον Πίτερς, οι WAGS Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Πανιωνίου, Ηρακλή και Άρη, πέρασαν μαζί μια όμορφη βραδιά στο μαγαζί του Άλεκ Πίτερς, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αφήνοντας πίσω την αντιπαλότητα.

Οι μια εκ των εμπνευστριών του event, η Μπέριλ ΜακΚίσικ, μίλησε για την εν λόγω συνάντηση και τόνισε πως σημασία είχε το γεγονός πως «πίσω από όλο τον ανταγωνισμό, μοιραζόμαστε τόσες κοινές εμπειρίες».

Αναλυτικά τα όσα είπε η Μπέριλ ΜακΚίσικ:

Αυτό το event ήταν κάτι που η Μάντισον κι εγώ θέλαμε να δημιουργήσουμε εδώ και πολύ καιρό. Έναν χώρο όπου οι σύζυγοι και οι σύντροφοι αθλητών στην Ελλάδα θα μπορούσαν να συναντηθούν απλώς ως γυναίκες, χωρίς το βάρος των αντιπαλοτήτων, των χρωμάτων των ομάδων ή της πίεσης που συνοδεύει φυσικά τον αθλητισμό. Για ένα βράδυ, δεν είχε σημασία αν ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Ηρακλής ή Άρης. Σημασία είχε η σύνδεση, το γέλιο και η υπενθύμιση ότι πίσω από όλο τον ανταγωνισμό, μοιραζόμαστε τόσες κοινές εμπειρίες.

Ήταν πραγματικά αναζωογονητικό να καθόμαστε μαζί, γυναίκα με γυναίκα, να μιλάμε για τη ζωή, τη μητρότητα, τις καριέρες, το χάος αλλά και την ομορφιά του να στηρίζεις τον άνθρωπό σου — και απλώς να αναπνέουμε χωρίς να μας χωρίζει το παρκέ. Ήταν μια βραδιά ζεστή, διασκεδαστική και αναπάντεχα ενδυναμωτική, από αυτές που φεύγεις νιώθοντας ότι σε είδαν, σε ενθάρρυναν και σε γέμισαν με ενθουσιασμό για νέες φιλίες.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τους πολλούς χορηγούς που θέλησαν να στηρίξουν αυτή την εκδήλωση, καθώς και για τους διοργανωτές μας, την ομάδα Two Celestial και τη Μαρίζα Μπαϊρακτάρη, που το έκαναν να μοιάζει και να αισθάνεται ακριβώς όπως το ονειρευόμασταν. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Twenty Five Restaurant του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο, που μας φιλοξένησε τόσο όμορφα. Ο χώρος ήταν ιδανικός και το φαγητό καταπληκτικό.

Περισσότερο απ’ όλα, αυτό έμοιαζε με την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τις συντρόφους αθλητών στην Ελλάδα — μιας κοινότητας βασισμένης στην υποστήριξη και όχι στην αντιπαλότητα, όπου μπορούμε να είμαστε εκεί η μία για την άλλη και να γιορτάζουμε τη δύναμη και την ενότητα που βρίσκονται πίσω από τον αθλητισμό.