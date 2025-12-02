Μανωλόπουλος στο Gazzetta: «Το παπούτσι του Φαρίντ έμπνευση στο Ιράν»!

Ο προπονητής της Εθνικής Ιράν Σωτήρης Μανωλόπουλος μιλάει στο Gazzetta για τους δυο αγώνες με το Ιράκ και το παπούτσι του Κένεθ Φαρίντ που ενέπνευσε τους παίκτες του.

Στο «τιμόνι» της Εθνικής Ιράν βρίσκεται ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο οποίος την οδήγησε πέρσι στο χάλκινο μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες, ενώ αυτή τη φορά παίζοντας στη Βηρυτό για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 έκανε το «2 στα 2» κόντρα στο Ιράκ.

Ο Έλληνας τεχνικός μιλάει στο Gazzetta για την εμπειρία σ’ έναν διαφορετικό κόσμο του μπάσκετ και αποκαλύπτει την ιστορία με το παπούτσι του Κένεθ Φαρίντ που βγήκε στον αγώνα με την Παρί και συνέχισε να τρέχει το γήπεδο ξυπόλητος σε μια στιγμή που μοιράστηκε με τους παίκτες του και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκείνους, προκειμένου να καταλάβουν τι ήθελε να κάνουν στο γήπεδο.

- Το Ιράν έκανε το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με αντίπαλο το Ιράκ στις αναμετρήσεις που έγιναν στη Βηρυτό.

«Πράγματι, κάναμε δυο καλές εμφανίσεις και κερδίσαμε. Παρότι είχαμε απουσίες, η ανανέωση που ξεκίνησε πέρσι πηγαίνει καλά. Μάλιστα, στον δεύτερο αγώνα με το Ιράκ χρησιμοποίησα έναν αθλητή που δεν είχε ξαναπαίξει, τον Πίτερ Γκιργκόριαν, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα στον Αμερικανό του αντιπάλου (σ.σ. ο Ραμόν Γκάλογουει είχε 19 πόντους με 5/14 σουτ σε 40 λεπτά) και σημείωσε 21 πόντους. Έχει ρίζες από την Αρμενία, αλλά είναι Ιρανός. Όταν πήγα στο Ιράν, μου είπαν ότι ο συγκεκριμένος παίκτης είναι το μέλλον του Ιράν στη θέση του πλέι μέικερ. Είναι ένα παιδί 20 ετών κοντά στα 2 μέτρα. Βέβαια, διαπίστωσα πως ήταν επιρρεπής στα λάθη, γι’ αυτό και αρχικά τον έκοψα. Στη συνέχεια επανήλθε και παίζοντας ως 3-4άρι είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Η ανανέωση που έχει επιχειρηθεί από πέρσι πάει καλά. Έχει όμως δρόμο πολύ ακόμη και προσωπικά ασχολούμαι πολύ και με τις μικρές Εθνικές. Πηγαίνω δηλαδή και προπονώ την U21 του Ιράν».



- Πόσο δύσκολο είναι να περάσεις την φιλοσοφία σου σε μια χώρα, όπου το μπάσκετ είναι μακριά από το επίπεδο που δούλευες τα προηγούμενα χρόνια;

«Το μπάσκετ κάποτε ήταν καλό στο Ιράν, αλλά είναι σε καμπή την τελευταία δεκαετία. Το έχουμε πιάσει από την αρχή πάλι. Πηγαίνω στα καμπ και διδάσκω τη βασική θέση του μπάσκετ, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην εκμάθηση, πως να παίζουν σωστά. Ήθελα να φύγει το μπάσκετ από το on ball, γιατί δεν ξέρανε να παίζουν καθόλου χωρίς την μπάλα. Ήταν μια ομάδα η οποία έκανε πολλά λάθη και είχε πάρα πολύ λίγες ασίστ. Τώρα παίξαμε τα δυο παιχνίδια με το Ιράκ και είχαμε στο πρώτο 26 ασίστ για 9 λάθη και στο δεύτερο που ξεκινήσαμε άσχημα και είχαμε 9 λάθη στο πρώτο ημίχρονο τελειώσαμε τον αγώνα με 20 ασίστ για 13 λάθη. Ήταν μια ομάδα το Ιράν, η οποία το χαρακτηριστικό της ήταν να παίζει μόνο επίθεση και να είναι ευάλωτη στην άμυνα. Από πέρσι έχουμε δουλέψει πολύ. Στους Πανασιατικούς Αγώνες που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο, διαθέταμε την τρίτη καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Όταν τα προηγούμενα χρόνια το Ιράν ήταν μια ομάδα, όπου το παθητικό της ήταν πολύ ψηλά».



Hustling so hard that you don’t need no kicks 😤#RivalrySeries pic.twitter.com/7YvanTWenV — EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025

- Υπάρχει κάποιο περιστατικό η μέθοδος που χρειάστηκε να εφαρμόσετε για να επηρεάσεται τους παίκτες σας και να αποδώσουν σύμφωνα με τα δικά σας «θέλω» στο παρκέ;

«Προσπαθώ να τους βγάζω από το comfort zone (ζώνη άνεσης, ή αλλιώς η κατάσταση στην οποία νιώθει κάποιος ασφαλής). Τους πιέζω πάρα πολύ. Τώρα χρησιμοποιώ πολλές μεθόδους. Μια από αυτές είναι το ομαδικό βίντεο και μια το ατομικό. Πριν δω το βράδυ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού (σ.σ. με την Παρί) στη Euroleague, όπου ο Φαρίντ πήδαγε για το ριμπάουντ χωρίς να φοράει το παπούτσι του που του είχε βγει στην άμυνα, είχα ένα επεισόδιο με παίκτες μου στην προπόνηση. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί στη Euroleague, τσακώθηκα με τρεις παίκτες μου στην προπόνηση. Κάναμε μια άσκηση για το αμυντικό τρανζίσιον δίνοντας μεγάλη έμφαση στο διπλό που παίζαμε. Σε μια φάση λοιπόν που έγινε λάθος τρεις παίκτες δεν γύρισαν στην άμυνα. Έκανα φασαρία και τους έβγαλα από την προπόνηση. Αργότερα το βράδυ που είδα αυτό που έκανε ο Κένεθ Φαρίντ παίζοντας άμυνα χωρίς παπούτσι και στην συνέχεια έτρεξε στην επίθεση και διεκδίκησε το ριμπάουντ δεν άντεξα. Έκοψα τη συγκεκριμένη φάση με τον Φαρίντ και την έστειλα στο ομαδικό γκρουπ . Το μόνο που έγραψα ήταν ‘’ποια είναι η δικαιολογία σου εσένα;’’ και το άφησα έτσι χωρίς να πω τίποτες άλλο. Θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τους δείξω πως δεν πρέπει να τα παρατάνε καμία στιγμή, παίρνοντας το παράδειγμα ενός αθλητή του επιπέδου του Φαρίντ».

Το επόμενο «παράθυρο» για την Εθνική Ιράν είναι τον Φεβρουάριο με την Ιορδανία και τη Συρία. Κι εκεί ο Έλληνας τεχνικός θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της ομάδας του.



- Η ζωή πως είναι στο Ιράν; Είναι εύκολο να προσαρμοστείς;

«Η ζωή για μένα είναι γήπεδο, σπίτι. Δεν έχω προλάβει να πάω κάπου για να δω αξιοθέατα. Μόνο όταν πηγαίνω σε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας, όπου βλέπω παίκτες σε διάφορες πόλεις, ταξιδεύω, όμως είμαι επικεντρωμένος στη δουλειά μου».



- Ποια είναι η εντύπωση που έχεις διαμορφώσει για τον κόσμο;

«Δεν είχα καμία εικόνα πριν πάω στο Ιράν, είναι όμως πολύ καλοί άνθρωποι που θέλουν να εξελιχθούν και να προοδεύσουν...».

