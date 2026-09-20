Οι πανηγυρισμοί του Σωτήρη Μανωλόπουλου με τους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες 2026 από το Ιράν με 79-70 κόντρα στην Κίνα.

Μία σημαντική επιτυχία πανηγύρισε ο Σωτήρης Μανωλόπουλος με την εθνική ομάδα του Ιράν, καθώς την οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ασιατικούς Αγώνες 2026.

Το Ιράν επικράτησε της Κίνας με 79-70 στον μικρό τελικό και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη διοργάνωση, με τον Έλληνα τεχνικό και τους παίκτες του να στήνουν... πάρτι στα αποδυτήρια αμέσως μετά τη λήξη. Οι πανηγυρισμοί ήταν ιδιαίτερα έντονοι, με το καθιερωμένο μπουγέλωμα να δίνει ξεχωριστό χρώμα στη στιγμή και τον Μανωλόπουλο να γίνεται ένα με τους παίκτες του μπαίνοντας στα αποδυτήρια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Ιράν ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του μετά την ανάπαυλα και με 50 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να φτάσει στη νίκη. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Αγκαντζανπούρ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, έχοντας έξι εύστοχα τρίποντα.

Συνολικά, το Ιράν σούταρε με 15/33 από την περιφέρεια και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, αφήνοντας την Κίνα στην τέταρτη θέση. Οι 20οί Ασιατικοί Αγώνες φιλοξενούνται στην Ιαπωνία, ενώ το τουρνουά μπάσκετ διεξάγεται στη Ναγκόγια. Το χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσουν στον τελικό η οικοδέσποινα Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Τα δεκάλεπτα: 12-17, 29-31, 55-46, 79-70

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