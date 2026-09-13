Ιράν: Στο TOP-8 των Ασιατικών Αγώνων η ομάδα του Μανωλόπουλου
Με πολλές και σημαντικές απουσίες, το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου, προκρίθηκε στο TOP-8 των Ασιατικών Αγώνων.
Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού, παρότι έχασε από το Κατάρ με 59-53, έκανε στη συνέχεια δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Ταϊπέι και Ιορδανία και πανηγύρισε την πρόκριση στους «8» καλύτερους του τουρνουά.
Πλέον το Ιράν, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, ενόψει της συνέχειας των αγώνων.
Τα δεκάλεπτα από το Ιράν - Ιορδανία: 19-20, 36-36, 63-52, 81-68
Τα δεκάλεπτα από το Ταίπέι - Ιράν: 17-13, 27-28, 50-49, 69-72
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