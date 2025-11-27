Νίκη για Μανωλόπουλο με το Ιράν απέναντι στο Ιράκ
Το Ιράν επικράτησε με 94-68 του Ιράκ, ενόψει του πρώτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσαμίου Κυπέλλου του 2027.
Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, που βρίσκεται ως head coach στην ομάδα του Ιράν από τον Αύγουστο του 2024, ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκασμίου Κυπέλλου του 2027.
Θυμίζουμε πως υπό της οδηγίες του Έλληνα τεχνικού, οδήγησε την χώρα ως το χάλκινο μετάλλιο στο Κύπελλο Ασίας, κερδίζοντας τη Νέα Ζηλανδία με 79-73.
Το φύλλο αγώνα:
