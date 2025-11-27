Με νίκη συνοδεύτηκε το πρώτο παιχνίδι του Ιράν απέναντι στο Ιράκ με 94-68, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο στον πάγκο. .

Το Ιράν επικράτησε με 94-68 του Ιράκ, ενόψει του πρώτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσαμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, που βρίσκεται ως head coach στην ομάδα του Ιράν από τον Αύγουστο του 2024, ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκασμίου Κυπέλλου του 2027.

Θυμίζουμε πως υπό της οδηγίες του Έλληνα τεχνικού, οδήγησε την χώρα ως το χάλκινο μετάλλιο στο Κύπελλο Ασίας, κερδίζοντας τη Νέα Ζηλανδία με 79-73.