Ομπράντοβιτς: Στήριξη απ'τους οπαδούς της Παρτίζαν έξω από το γήπεδο
Οι φίλοι της Παρτίζαν συνεχίζουν να στηρίζουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και να προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για την παραμονή του, παρά την παραίτηση την οποία υπέβαλε.
Μετά και τη σημερινή συνάντηση, η Παρτίζαν ανακοίνωσε πως ο Ομπράντοβιτς δε θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Μία ανακοίνωση που στην αρχή διαγράφηκε, αλλά μετέπειτα ανέβηκε ξανά στο σάιτ της ομάδας και οριστικοποίησε το φινάλε της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Την ίδια ώρα που αρκετοί οπαδοί της Παρτίζαν βρίσκονται έξω από την Beogradska Arena. Η ομάδα έχει προπόνηση, με τους φίλους της έξω από το γήπεδο να δείχνουν για μία ακόμα φορά τη στήριξή τους και να αποδοκιμάζουν τη διοίκηση, σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, θεωρώντας την υπεύθυνη για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον σύλλογο.
Το βίντεο με τους φίλους της Παρτίζαν
Grobari su ipred male sale u Beogradskoj areni gde košarkaši Partizana treba da počnu trening u 17h 🔥#Partizan #KKP #ZeljkoObradovic #Grobari pic.twitter.com/PX54kE32rI— HotSport (@hotsportsrb) November 29, 2025
