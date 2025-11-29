Τζόρτζεβιτς: «Αιώνια ευγνωμοσύνη στον Ομπράντοβιτς»!
Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από τη θέση του General Manager.
Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.
«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92» ανέφερε στο μήνυμά του στο X ο Σάλε.
Ο Τζόρτζεβιτς ήταν αυτός που χάρισε στην Παρτίζαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1992, στον τελικό κόντρα στην Μπανταλόνα, κατά την πρώτη σεζόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως πρώτου προπονητή.
Partizan je izgubio (od)Zeljka - ovo je najtezi poraz u istoriji KKP.Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigraci,kao i uvek uz naseg najboljeg trenera,svim srcem i s velikom,vecitom zahvalnoscu-ekipa ‘92.🏆 pic.twitter.com/MqM6WDNUro— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.