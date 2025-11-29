Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Παρτίζαν και την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη διοίκηση της Παρτίζαν μετατέθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται να εμμένει στην απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, ενώ ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από τη θέση του General Manager.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Τζόρτζεβιτς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εκφράζοντας την αιώνια ευγνωμοσύνη του στον Ομπράντοβιτς.

«Η Παρτίζαν έχασε από τον Ζέλικο. Αυτή είναι η πιο βαριά ήττα στην ιστορία της Παρτίζαν! Δεν έπρεπε να επιτραπεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Εγώ και οι πρώην συμπαίκτες μου, όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του καλύτερου προπονητή μας, με όλη μας την καρδιά και με μεγάλη, αιώνια ευγνωμοσύνη – η ομάδα του ’92» ανέφερε στο μήνυμά του στο X ο Σάλε.

Ο Τζόρτζεβιτς ήταν αυτός που χάρισε στην Παρτίζαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1992, στον τελικό κόντρα στην Μπανταλόνα, κατά την πρώτη σεζόν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως πρώτου προπονητή.