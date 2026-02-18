Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι είναι ξανά διαθέσιμος για την Παρτίζαν, καθώς το δικαστήριο της Μαδρίτης ανεστάλη την ποινή του Αμερικανού φόργουορντ.

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2026.

Ωστόσο σύμφωνα με τον ατζέντη του παίκτη Μίσκο Ραζνάτοβιτς , το δικαστήριο της Μαδρίτης ανεστάλη την τιμωρία του και θα μπορεί να είναι εκ νέου στη διάθεση του Ζοαν Πεναρόγια.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς:

«Με σημερινή απόφαση του δικαστηρίου της Μαδρίτης, ελήφθη προσωρινό μέτρο που αναστέλλει την κύρωση που επιβλήθηκε στον Ντίλαν Οσετκόφσκι, η οποία συνίστατο σε 12μηνη απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες. Συνεπώς, από αύριο, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί για την Παρτίζαν».