Παρτίζαν: Ξανά διαθέσιμος ο Οσετκόφσκι, ανεστάλη η ποινή του
Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ντίλαν Οσετκόφσκι. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου του 2026.
Ωστόσο σύμφωνα με τον ατζέντη του παίκτη Μίσκο Ραζνάτοβιτς , το δικαστήριο της Μαδρίτης ανεστάλη την τιμωρία του και θα μπορεί να είναι εκ νέου στη διάθεση του Ζοαν Πεναρόγια.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς:
«Με σημερινή απόφαση του δικαστηρίου της Μαδρίτης, ελήφθη προσωρινό μέτρο που αναστέλλει την κύρωση που επιβλήθηκε στον Ντίλαν Οσετκόφσκι, η οποία συνίστατο σε 12μηνη απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες. Συνεπώς, από αύριο, ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί για την Παρτίζαν».
By today’s decision of the court in Madrid, an interim measure has been granted suspending the sanction imposed on Dylan Osetkowski, which consisted of a 12-month ban from competing.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) February 18, 2026
Accordingly, starting tomorrow, Dylan Osetkowski will be eligible to play for KK Partizan.
