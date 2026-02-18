Ασταμάτητο ξύλο πριν τα Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν: Καθημερινές συγκρούσεις στην Σερβία

Τα ματς του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουν πυροδοτήσεις συγκρούσεις στην Σερβία.

Στο... πόδι βρίσκονται οι αρχές στην Σερβία λόγω των παιχνιδιών του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τα οποία φαίνεται να έχουν πυροδοτήσει ασταμάτησες συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Η αρχή έγινε στην πόλη Νις, η οποία φιλοξενεί το Final 8 του Κυπέλλου μπάσκετ, όπου υπήρξαν μεγάλης εκτασης επεισόδια μεταξύ των Delije και των Grobarι, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που είναι παραμένουν ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και την σύλληψη αρκετών ατόμων.

Η ένταση όμως δεν περιορίστηκε εκεί. Ανάλογες συγκρούσεις υπήρξαν και στο Βελιγράδι, όπου οι δύο πλευρές πλακώθηκαν στο ξύλο σε ένα πάρκο, με ξύλα και φωτοβολίδες, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video...

Τα Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν του ΣΚ

Θυμίζουμε οτι οι δύο μεγαλύτερες ομάδες της Σερβίας, κατά πάσα πιθανότητα θα αναμετρηθούν δύο φορές τις επόμενες ημέρες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο κατά σειρά. Αφετηρία, ο τελικός του Κύπελλου το Σάββατο στη Νις, με την σκυτάλη να παίρνει την Κυριακή το ποδοσφαιρικό ντέρμπι στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, το Ράικο Μίτιτς.