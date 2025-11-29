Αυτός θα είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν. Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης.

Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς είχε προγραμματιστεί νέος κύκλος επαφών σήμερα στις 12 μ.μ. ώρα Ελλάδας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Ωστόσο, το σίριαλ ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται αδιάκοπα και φαίνεται πως δεν θα έχει σύντομα τέλος, καθώς η πολυαναμενόμενη συνάντηση αναβλήθηκε και μετατέθηκε για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες πήραν τρεις ημέρες ρεπό, με μόλις τρεις εξ αυτών να έχουν επιστρέψει στο Βελιγράδι. Η πρώτη συγκέντρωση, πάντως, έχει κλειστεί για το Σάββατο στις 17:00. Αυτός που θα τους... υποδεχθεί είναι ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς, βοηθός του Ομπράντοβιτς, ο οποίος θα αναλάβει την προπόνηση. Όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του τεχνικού τιμ παραμένουν υπό συμβόλαιο και αναμένεται επίσης να βρίσκονται κανονικά στη θέση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρτιζάν επιστρέφει στη δράση την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί τη Μπάγερν στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.