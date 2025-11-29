Αναβλήθηκε η συνάντηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν. Πότε μετατέθηκε;

Η σημερινή ημέρα (29/11) αναμενόταν να αποτελέσει ορόσημο για την Παρτίζαν, καθώς είχε προγραμματιστεί νέος κύκλος επαφών σήμερα στις 12 μ.μ.ώρα Ελλάδας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Σέρβος προπονητής και η οποία δεν έγινε δεκτή από τη διοίκηση.

Ωστόσο, το σίριαλ ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζεται αδιάκοπα και φαίνεται πως δεν θα έχει σύντομα τέλος. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς η νέα συνάντηση που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της διοίκησης του συλλόγου και του πετυχημένου προπονητή, αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Σερβία, η συνάντηση μετατίθεται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι λόγοι αυτής της αναβολής παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι.